Covid, equipaggi in quarantena: 5mila voli annullati in 2 giorni

Negli Stati Uniti un quarto dei collegamenti saltati. Pesano i timori di contagio ed i positivi tra il personale delle compagnie aeree. In Gran Bretagna molti lavoratori dei trasporti sono in quarantena

Il picco di casi della variante Omicron nel mondo ha avuto un impatto diretto sugli equipaggi delle compagnie aeree e sulle persone che gestiscono il traffico nei cieli. Il risultato è che in soli due giorni, nel week-end di Natale, sono stati annullati quasi 5.000 voli dalle compagnie aeree mondiali. E il numero va crescendo. Secondo il sito FlightAware, alle 10:30 di oggi c'erano già state 2.370 cancellazioni di voli, delle quali 820 collegate agli Stati Uniti (voli internazionali o interni), e oltre 2.460 ritardi. Venerdì erano state registrate circa 2.400 cancellazioni e oltre 11.000 ritardi. E FlightAware prevede già per domenica 730 cancellazioni (DIFFUSIONE DI OMICRON IN ITALIA).