Covid, Corea del Sud: torna il coprifuoco dopo aumento dei nuovi casi

La Corea del Sud ritorna alle misure drastiche per contenere l'impennata di casi e di vittime del Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI). Il governo ha deciso di ridurre su scala nazionale a quattro il numero massimo di persone per le riunioni private e di reintrodurre il coprifuoco alle 21 negli orari di apertura di ristoranti e bar. Il premier Kim Boo-kyum, dopo l'annullamento dello schema finora seguito di “convivenza con il Covid-19”, ha affermato che le misure saranno in vigore da sabato fino al 2 gennaio. Nel Paese i contagi quotidiani sono prossimi a quota 8.000, mentre il numero giornaliero delle vittime ha toccato il record a quota a 94.

In base alle nuove misure, l'uso di ristoranti e bar sarà limitato a un massimo di quattro persone vaccinate, mentre per i non vaccinati è previsto l'uso delle strutture da soli o attraverso l'asporto o la consegna, ha detto Kim. Anche bar, discoteche e altri luoghi di intrattenimento saranno soggetti al coprifuoco delle 21, mentre cinema, sale da concerto e internet cafè saranno in grado di operare fino alle 22, ha aggiunto il premier durante una riunione nel quartier generale delle contromisure per i disastri e la sicurezza. Le misure rappresentano una brusca inversione dello schema del governo orientato alla convivenza con il Covid-19 in base al quale tutti i coprifuoco aziendali erano stati revocati, mentre il tetto alle riunioni private era stato aumentato prima di una recente riduzione a sei nell'area della capitale Seul e a otto altrove nel Paese.