Repubblica Ceca, Fiala nuovo premier: nominato attraverso il plexiglas

Per evitare qualsiasi contatto, il capo dello Stato Milos Zeman è arrivato è rimasto tutto il tempo dentro a un box. Il decreto dell'investitura, inoltre, è stato sottoposto a raggi ultravioletti. Restano però da ufficializzare i ministri e, nel frattempo, rimane in carica l'uscente, il populista Babis

Si volta pagina quindi in Repubblica Ceca in un momento delicato con la pandemia che torna a minacciare vite, conti ed equilibri politici. Ne è l'emblema la cerimonia nella residenza presidenziale di Lany, svoltasi "nel rigoroso rispetto delle misure sanitarie" dal momento che giovedì scorso il presidente Zeman, poco dopo essere stato dimesso dall'ospedale, è risultato essere affetto da Covid. Per evitare qualsiasi contatto quindi, Zeman è arrivato su una sedia a rotelle ed è rimasto tutto il tempo separato da Fiala da un box di plexiglass. Il decreto della nomina, inoltre, è stato sottoposto a raggi ultravioletti.

Premier uscente resta momentaneamente in carica

Fino alla nomina del nuovo esecutivo il premier uscente Babis continuerà a guidare il governo ormai di minoranza formato dal movimento Ano (Azione del cittadino scontento) e dai democratici sociali (Cssd), con tutta probabilità fino alla metà del mese prossimo o addirittura a ridosso di Natale. "Il nuovo governo ha davanti a sè un periodo complicato e molte sfide... Voglio che sia il governo del cambiamento per il futuro", ha detto Fiala in conferenza stampa da designato premier. E intanto ha lanciato un appello alla vaccinazione: nel Paese ad oggi si calcola il 58,5% di vaccinati, a fronte della media Ue del 65,8%. Il governo uscente aveva intanto introdotto lo scorso giovedì una stretta sulle misure per contrastare la pandemia, disponendo anche un bando per i mercatini natalizi, celebri nella Repubblica Ceca.