Monaco, Charlene ha già lasciato il principato dopo 10 giorni

Mistero nel principato di Monaco. A nemmeno dieci giorni dal suo rientro dal Sudafrica la principessa Charlene ha già lasciato Montecarlo per una località segreta. A confermarlo in un'intervista esclusiva a Monaco-Matin è stato suo marito, il principe Alberto, che ha parlato di stanchezza non solo fisica, facendo intendere che Charlene sta vivendo un momento particolarmente delicato e stressante. "Sta meglio ma ha ancora bisogno di riposo e tranquillità. Non è nel principato, ma potremo farle visita molto presto. C'è stanchezza, non solo fisica - ha detto Alberto - che può essere curata solo con un periodo di riposo". Oggi la principessa, infatti, non parteciperà nemmeno alle celebrazioni della "Fête National", la festa nazionale di Montecarlo.

La famiglia approfondimento Monaco, la principessa Charlene torna a casa dopo 8 mesi in Sudafrica Per assicurarle riservatezza, il luogo dove l’ex nuotatrice si è rifugiata resterà segreto, ma, assicura suo marito, "benché lontana dal Principato, sarà facile per me e i bambini andare a trovarla e passare del tempo con lei". Il principe Alberto ha anche parlato dei suoi figli: "Questo è un momento estremamente importante nella loro vita - ha sottolineato - il modo in cui crescono li aiuta a vedere il mondo. E se uno dei genitori è assente per motivi di salute, l'altro deve essere lì. Ho sentito troppi amici e conoscenti dirmi che avrebbero voluto essere lì per i loro figli, a una certa età, presi dal loro lavoro o dalla loro vita professionale. Non voglio avere questi rimpianti". Il nuovo allontanamento dal principato di Charlene riaccende le voci su una possibile crisi coniugale.