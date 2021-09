Primo giorno di scuola per i figli della coppia accompagnati però solo dal papà. La madre Charlene è ancora in Sud Africa dove il primo settembre è stata nuovamente ricoverata per un collasso.

Le condizioni di salute della principessa

Fatto sta che la lunga permanenza in Sudafrica della principessa continua ad alimentare il mistero sulle voci non solo di una presunta crisi con il reale di Casa Grimaldi ma anche sulle condizioni di salute della donna che il primo settembre è stata trasportata in ospedale, a bordo di un'ambulanza, in seguito a un collasso. Condizioni difficili già da maggio a causa di brutta infezione che ha coinvolto naso, orecchie e gola, e che l'ha costretta a diversi interventi chirurgici con delle complicazioni.