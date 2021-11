La Regina Elisabetta assente per la prima volta al sinodo della Chiesa

Da settimane la regina d'Inghilterra è costretta a rimandare i suoi impegni per motivi di salute. Dopo aver annullato, su consiglio dei suoi medici di corte, la sua partecipazione alla Cop26 di Glasgow e alle celebrazioni del Remembrance Sunday Service, la sovrana è stata costretta a non presentarsi in pubblico nemmeno all'assemblea nazionale quinquennale della Chiesa d'Inghilterra, di cui è nominalmente capo. Nei cinquantun'anni di storia del Sinodo, non era mai successo. A rappresentare la monarca c'era il figlio più giovane, il principe Edoardo. Ma alla regina, ormai novantacinquenne, dopo il ricovero in ospedale lo scorso 20 ottobre, i medici di corte hanno ordinato assoluto riposo. "Sua Maestà non è presente di persona e io credo che voi comprendiate il perché", ha detto Edoardo all'assemblea generale della confessione anglicana. "Ma manda - ha aggiunto il figlio - le sue più profonde scuse per non poter essere qui e per una rinuncia fatta con sentito rammarico".