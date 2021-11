Papa Francesco oggi ad Assisi: il programma

Il programma

leggi anche

Clima, Papa: seguire la guida dei bambini, è tempo di agire

Si parte questa mattina con l'incontro di preghiera e le testimonianze in occasione della V Giornata Mondiale dei Poveri, che si celebra domenica 14 novembre. Sul sagrato della Basilica ci saranno alcune autorità. Tre poveri rivolgeranno parole di benvenuto al Papa e gli consegneranno simbolicamente il mantello e il bastone del “pellegrino”, a indicare che tutti sono venuti pellegrini nei luoghi di San Francesco per ascoltare la sua parola. Poi l'ingresso in Basilica e la preghiera alla Porziuncola. Successivamente due francesi, un polacco, uno spagnolo e due italiani racconteranno le loro storie e testimonianze. Francesco pronuncerà il suo discorso e si fermerà in Basilica per un momento di preghiera con i partecipanti all'incontro, al termine del quale rientrerà in Vaticano mentre i poveri saranno ospitati per il pranzo da monsignor Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino.