Tragedia set “Rust”, Baldwin non sapeva che la pistola era carica

Alec Baldwin non sapeva che la pistola con cui ha sparato e ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins e ferito il regista Joel Souza fosse carica, anzi, tutti avevano udito annunciare che l'arma era scarica. È quanto emerso dall'inchiesta sul tragico incidente avvenuto sul set del film “Rust" in un ranch di Santa Fe. La responsabile del controllo delle armi era una ragazza poco più che ventenne. Baldwin potrebbe tuttavia essere chiamato in causa in veste di produttore per non avere fatto il massimo per garantire la sicurezza.

Per Baldwin rischi legali come produttore

Baldwin rischia conseguenze non nella veste dell'attore che ha sparato ma come uno dei produttori. Secondo alcuni esperti legali citati dai media americani, è improbabile che venga accusato di omicidio colposo in quanto non sapeva che la pistola era carica. L'unica possibilità che venga incriminato penalmente è se sarà accertato che ha maneggiato l'arma in modo pericoloso, cosa che finora non è emersa. Come uno dei produttori del film, però, rischia, almeno dal punto di vista civile, una serie di azioni legali se verrà accertata una negligenza nella sicurezza. Anche se l'attore è il produttore principale, le indagini potrebbero rivelare che altri produttori hanno ridotto la soglia di sicurezza e quindi essere responsabili.

La dinamica

A quanto emerso, sul set si è sentito l’urlo "cold gun", pistola scarica. La troupe era schierata, con la direttrice della fotografia Halyna Hutchins e il regista Joel Souza vicini a guardare le scene su uno schermo. Come previsto dal copione, Alec Baldwin doveva uscire dalla chiesa ed estrarre l'arma dalla fondina. L'attore lo ha fatto una prima volta senza problemi. La seconda però qualcosa è andato storto e dalla pistola è partito un colpo, uno solo, che ha centrato Hutchins al petto prima e Souza alla clavicola poi. Le informazioni preliminari raccolte dalla polizia di Santa Fe, in New Mexico, scagionano quindi Baldwin, inconsapevole che la pistola fosse carica, anche se resta da chiarire se l'abbia maneggiata in sicurezza o meno.