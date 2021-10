Tragedia sul set, in pistola munizioni vere. Baldwin non sapeva

C'erano proiettili veri nella pistola usata sul set di Rust e che ha ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins. Lo riportano i media americani, citando i documenti della polizia. L'arma di scena era stata consegnata ad Alec Baldwin da un assistente, ignaro che fosse carica Condividi:

C'erano proiettili veri nella pistola utilizzata sul set di Rust, e sia l'assistente alla regia sia Baldwin non lo sapevano. A riportarlo sono alcuni media americani, citando fonti della polizia. E c'è di più. Era già accaduto, solo qualche giorno fa quando la controfigura di Baldwin aveva sparato accidentalmente, e in quel caso senza conseguenze, due colpi dopo che gli era stato detto che la pistola non aveva alcuna munizione, neanche a salve. Esattamente, pare, come avvenuto poco prima della tragedia quando l'arma consegnata all'attore era stata definita "pistola fredda" dunque scarica, sicura.

I protocolli di sicurezza approfondimento Alec Baldwin spara sul set, morta la direttrice della fotografia Sul set del film western i protocolli standard di sicurezza, inclusi i controlli sulla pistola, sembra dunque non fossero rispettati in pieno tanto che nei giorni precedenti all'incidente in cui ha perso la vita la direttrice della fotografia Halyna Hutchins ed è rimasto ferito il regista Joel Souza, almeno un operatore si era lamentato con un manager di produzione della sicurezza delle pistole sul set.

Il tweet di Baldwin approfondimento Incidente Alec Baldwin, perché una pistola a salve può uccidere Sentito dalla polizia subito dopo la tragedia Alec Baldwin, in lacrime, su twitter ha sfogato tutta la sua disperazione: "Non ci sono parole per descrivere il mio shock e la mia tristezza per Halyna Hutchins, moglie, madre e collega ammirata", ha scritto l'attore, assicurando la sua completa collaborazione alle indagini in corso. Colpita al petto Halyna Hutchins è morta poco dopo il trasporto in ospedale. Souza invece che era seduto dietro di lei al momento dell'incidente, è stato ferito a una spalla ma è già stato dimesso.

Le indagini approfondimento Morti sul set, non solo "Rust": 10 altri incidenti fatali a Hollywood Le autorità del New Mexico stanno indagando per accertare se esita o meno la registrazione della sparatoria. La produzione del film intanto è stata sospesa e la Rust Movie Productions in una nota chiarisce “La sicurezza è la nostra priorità. Anche se non siamo a conoscenza di nessuna denuncia sulla sicurezza sul set, condurremmo un'indagine interna sulle nostre procedure".