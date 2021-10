Bruxelles, oggi la riunione del Consiglio europeo: i temi sul tavolo

Tanti gli argomenti al centro del vertice, l’ultimo di Angela Merkel come cancelliera della Germania. In agenda il tema Covid, con un maggior coordinamento europeo, ma anche la ricerca di una risposta comune, anche volontaria, alla crisi dei prezzi energetici e il dossier migranti. Si parlerà anche di commercio e transizione digitale, ma anche dello stato di diritto dopo il caso Polonia (però senza conclusioni formali) Condividi:

È in programma oggi e domani a Bruxelles la riunione del Consiglio europeo. Il vertice, a cui partecipa anche il premier italiano Mario Draghi, sarà l’ultimo di Angela Merkel come cancelliera della Germania: il 107esimo della sua carriera. L’Unione europea arriva all’appuntamento spaccata sul caso Polonia: l'Europarlamento è pronto a fare causa alla Commissione europea per la mancata azione nei confronti di Varsavia sul rispetto dello stato di diritto.

I temi del Consiglio europeo: Covid vedi anche Covid, aumentano contagi e decessi nel Regno Unito. Cosa succede Tra gli argomenti sul tavolo del Consiglio c’è sicuramente il tema Covid (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE), con un maggior coordinamento europeo, ma anche la ricerca di una risposta comune, anche volontaria, alla crisi dei prezzi energetici e il dossier migranti. In agenda anche commercio e transizione digitale, ma anche lo stato di diritto, però senza conclusioni formali. Un altro argomento saranno i preparativi per importanti vertici imminenti come la Cop26 e la Cop15 sulla biodiversità. Il dossier Covid è tra gli argomenti che i leader Ue sono chiamati ad affrontare nel pomeriggio di giovedì. Tra le cancellerie, spiega una fonte europea, non c'è preoccupazione ma attenzione rispetto alla risalita dei casi che si registra - oltre che in Gran Bretagna - in Paesi membri come Lettonia o Romania. E al di là del caso Polonia, destinato a essere centrale nel summit di Bruxelles, saranno i dossier energetici e quello sulle migrazioni i terreni potenzialmente minati per i leader Ue.

I dossier energetici "Durante la nostra prima sessione di lavoro, affronteremo l'attuale aumento dei prezzi dell'energia che sta sfidando la ripresa post-pandemia e sta colpendo gravemente i nostri cittadini e le nostre imprese", ha spiegato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, nella sua lettera d'invito ai leader dei Ventisette. Sul fronte energia, però, i Paesi si siederanno al tavolo partendo, come spiega una fonte qualificata bruxellese, da "sensibilità diverse". Francia e Spagna spingono per il cosiddetto “decoupling”, il disaccoppiamento dei prezzi dell'elettricità da quelli del gas. La Spagna - e non solo - considera che sul boom dei prezzi abbiano influito movimenti speculatori nel mercato degli Ets, legato alle emissioni di Co2. L'unico obiettivo alla portata sembra quello di arrivare a forme volontarie di stoccaggio comune, sulla base dell'orientamento della commissione. Ma anche su questo fronte c'è la variabile Varsavia, pronta a presentare un non paper in cui si mette nel mirino il pacchetto climatico Fit for 55. Trovare una quadra, insomma, è difficile.

I migranti E lo è anche sui migranti, sebbene il nodo dei ricollocamenti non sia neppure all'ordine del giorno. Alla riunione ci si concentrerà ancora sulla dimensione esterna, unico terreno dove è possibile trovare una qualche convergenza. I Paesi Med sono pronti a rilanciare sul parco di risorse che Bruxelles dovrà destinare, nell'ambito dei piani di azioni elaborati in estate, a tematiche come gli accordi di riammissione con i Paesi di origine, i controlli o piani di sviluppo ad hoc negli Stati africani. Ma il tema resta divisivo. Olanda, Francia e Belgio potrebbero mettere sul tavolo le loro preoccupazioni sui movimenti secondari, cosa che porterebbe l'Italia a rilanciare il grande nodo del bilanciamento tra responsabilità e solidarietà sui movimenti primari. Il rischio è che si torni alla solita impasse. Ma all'orizzonte si profila una proposta ad hoc della Francia per la revisione del Patto di Migrazione e Asilo: da mettere in campo con il semestre di presidenza, poco prima delle presidenziali di primavera.