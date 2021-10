10/10 ©Getty

La Turchia ha quasi terminato la costruzione di un muro lungo il confine con l'Iran: un muro che, come quello lungo il confine siriano e iracheno, è stato costruito principalmente per prevenire l'arrivo di migranti clandestini e la cui costruzione - più moduli, per una struttura lunga 295 chilometri, dotata di sensori a infrarossi - ha avuto un'accelerazione nelle ultime settimane sul versante iraniano, unica parte non completata, dopo il ritorno al potere dei talebani in Afghanistan