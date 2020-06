Corte Usa: illegale utilizzo fondi Pentagono per muro con il Messico

Una corte d’appello californiana ha stabilito che il ricorso a parte dei fondi del Pentagono per costruire il muro al confine col Messico è stato illegale. Il riferimento è ai miliardi di dollari dirottati dal bilancio della Difesa e dell'esercito verso la realizzazione dell’opera: “Violata la costituzione e i poteri del Congresso”

Il ricorso a parte dei fondi del Pentagono per costruire il muro al confine col Messico è stato illegale. Lo ha stabilito una corte di appello della California, in riferimento ai miliardi di dollari dirottati dal bilancio della Difesa e dell'esercito verso la realizzazione dell'opera simbolo della campagna elettorale di Donald Trump. La decisione violerebbe quindi la Costituzione che dà al Congresso il potere esclusivo su come utilizzare quelle risorse che erano destinate e sono state sottratte ad altri obiettivi.