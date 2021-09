Germania, Angela Merkel cancelliera ad interim fino al nuovo governo

Il capo del governo viene eletto dal Bundestag solo dopo la formazione di una maggioranza per l’esecutivo. I negoziati potrebbero richiedere molto tempo: nel 2017 ci vollero quasi sei mesi. Se il nuovo cancelliere non dovesse essere eletto entro il 17 dicembre, Merkel diventerebbe il capo del governo democraticamente eletto più a lungo in carica, superando il record di Helmut Kohl Condividi:

L’era di Angela Merkel non si è conclusa con le elezioni del 26 settembre: la cancelliera sarà in carica ad interim fino a quando non verrà eletto il nuovo capo del governo. In Germania il cancelliere viene eletto dal Bundestag una volta che è stata formata una coalizione di governo, cosa che può richiedere parecchio tempo. Nel 2017 ci vollero quasi sei mesi per formare una coalizione: dalle elezioni del 24 settembre, si arrivò a un governo solo a metà del marzo successivo. (ELEZIONI IN GERMANIA, TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE - I RISULTATI PROVVISORI)

I negoziati per il nuovo governo vedi anche Chi è Olaf Scholz, il leader Spd che potrebbe diventare cancelliere Cdu e Spd hanno governato insieme negli ultimi due esecutivi, ma quest’anno per la prima volta saranno più di due i partiti che formeranno la coalizione di governo. Cdu e Spd dovranno cercare l’appoggio dei Verdi e dell’Fdp. Questo potrebbe complicare i negoziati per il nuovo governo, e il rischio è che durino mesi. Olaf Scholz, candidato cancelliere per i socialdemocratici, ha detto ieri sera di voler arrivare a un governo "prima di Natale". Se ciò non dovesse avvenire entro il 17 dicembre, Angela Merkel supererebbe il record di Helmut Kohl, il più longevo Cancelliere democraticamente eletto della storia tedesca con 16 anni e 25 giorni in carica.