Elezioni Germania 2021: possibili alleanze e coalizioni al Bundestag

Secondo l’ultimo conteggio ufficiale della Commissione elettorale federale tedesca, anche se ancora provvisorio, è l’Spd il partito più votato nelle elezioni in Germania che segnano la fine dell’era Merkel, Cancelliera dal novembre 2005. I socialdemocratici di Olaf Scholz, attuale vicecancelliere, hanno ottenuto il 25,7% dei voti, seguiti dai conservatori della coalizione Cdu/Csu con il 24,1%. Terzo posto per i Verdi (14,8%) e quarto per i liberali dell’Fdp (11,5%). In coda l’estrema destra dell’AfD (10,3%) e i Linke (4,9%). Il restante 8,7% dei voti è stato dato ad altri partiti minori. Inizia adesso la fase di formazione delle coalizioni di governo tra partiti per ottenere la maggioranza al Bundestag. Ecco quali potrebbero essere le possibili alleanze (COME SI FORMA IL GOVERNO TEDESCO - TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULLE ELEZIONI).