Elezioni Germania, vince il partito socialdemocratico Spd. Crollo Cdu

Le urne si sono chiuse alle 18 di ieri. Oltre 60 milioni gli elettori chiamati al voto. "Sono contento del risultato e che le cittadine e i cittadini hanno deciso che l'Spd prendano quota ovunque, è comunque chiaro che i cittadini vogliano un cambiamento, e che il prossimo cancelliere si chiami Olaf Scholz", ha detto lo stesso Scholz a Berlino, commentando i primi risultati delle elezioni in Germania. Fra i conservatori dell'Unione invece Armin Laschet ha preso la parola per frenare gli entusiasmi dell'Spd: troppo presto, ha avvertito. "Il risultato per ora non è affatto chiaro. Noi metteremo ogni impegno per formare un governo a guida Unione". Il leader della Cdu ha dovuto ammettere di "non poter essere contento del risultato".

Esultano anche Verdi e Liberali

Al di là dei rapporti di forze interni ai partiti, è chiaro comunque che l'Spd di Scholz festeggia un grande successo dopo anni di delusioni, così come i Verdi di Annalena Baerbock, che pure avevano ben altre aspettative iniziali. Baerbock, pur rivendicando un "successo storico", ha ammesso che "questa volta non è bastato per conquistare la cancelleria" ma "abbiamo un mandato per il futuro. Avremmo voluto di più. Ma siamo scesi in campo per partecipare al governo del paese. E continueremo a lottare per un governo del clima". Anche il liberale Christian Lindner ha esultato: "Dalle urne esce un segnale chiaro, gli elettori vogliono un governo di centro". Ago della bilancia della prossima coalizione, il leader dell'Fdp si è lasciato aperto la porta sia per una coalizione 'semaforo' (con Spd e Verdi) che per la cosiddetta 'Giamaica', con Unione e Verdi, quella che lui preferirebbe.