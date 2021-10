Polonia, gli antisovranisti in piazza con lo slogan “Io resto in Ue”

Migliaia di cittadini in Polonia hanno riempito le piazze in diverse città, in manifestazioni antisovraniste di chi non vuole sentire parlare di un'uscita dall’Ue. Una protesta contro la brusca virata nazionalista impressa dalla Corte Costituzionale e cavalcata dal governo ultraconservatore, sempre più in rotta di collisione con Bruxelles . A Varsavia negli ultimi giorni l'atmosfera è diventata tesa dopo la sentenza senza precedenti dell'Alta Corte, che ha sancito il primato delle leggi polacche su quelle comunitarie. Lo schiaffo ai trattati ha provocato la reazione preoccupata della Commissione, esasperando lo scontro sullo stato di diritto con i populisti che governano la Polonia dal 2015. Il primo ministro Mateusz Morawiecki ha tenuto il punto, affermando che "il ruolo dell'Ue è sostenere lo sviluppo dei Paesi, non di imporre idee contrarie alla loro storia e identità e soluzioni legali incompatibili con il loro ordinamento giuridico".

La situazione in Repubblica Ceca

I sovranisti della Repubblica Ceca, invece, devono fare i conti con un'inaspettata sconfitta elettorale. Anche se a Praga le cose hanno preso una piega inaspettata con il ricovero del presidente della Repubblica Milos Zeman. Le elezioni hanno infatti visto il premier populista Andrej Babis sconfitto, ma ancora in gioco. Nelle ore successive al voto c'è stata un'evoluzione drammatica con il ricovero in terapia intensiva del presidente Zeman, che deve conferire l'incarico di governo. Il 77enne capo dello Stato, che soffre da tempo di diabete e neuropatia, in serata si è stabilizzato, ma dovrebbe restare in ospedale per almeno tre settimane. A questo punto la tempistica per la formazione del nuovo governo è quanto mai incerta. Se Zeman non sarà in grado di dare l'incarico, questo potere sarà affidato al nuovo presidente della Camera, che dovrebbe essere espressione delle due coalizioni pro-europeiste che hanno vinto le elezioni. La legislatura scade ufficialmente tra 10 giorni. Troppo poco per Babis, che contava proprio sulla vicinanza a Zeman per riavere l'incarico. La coalizione tripartita di centrodestra (Insieme), che ha avuto più consensi, si è già accordata con i centristi ed il movimento dei Pirati per costituire una nuova maggioranza che cambierebbe l'orientamento della politica nazionale in senso filo-Ue. Con queste premesse il leader di Insieme, Petr Fiala, ha chiesto il mandato per governare.