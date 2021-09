Cina, carenza di energia elettrica: blackout e fabbriche chiuse

La National Energy Administration (Nea) ha dichiarato che sono state inviate squadre di lavoro a Pechino, Tianjin, Hebei, nella Mongolia Interna orientale, in Heilongjiang e Hunan. Gli esperti hanno condotto la supervisione sul posto, guidando le amministrazioni locali e le imprese nell'implementazione delle misure di approvvigionamento energetico, aiutandole ad aumentare la fornitura di energia e a compiere tutti gli sforzi necessari per garantire la distribuzione dell'elettricità durante il prossimo inverno e la primavera. Dal 23 al 25 settembre, una squadra guidata dal vicedirettore della Nea Ren Jingdong si è recata nelle regioni di Ningxia e di Shaanxi. Il team ha richiesto ai governi locali e alle imprese di sfruttare il potenziale di aumento della produzione di energia, di dare priorità alla fornitura di carbone per la generazione di elettricità e per il riscaldamento.

Le imposizioni alle industrie

approfondimento

La Cina vara una stretta sugli aborti per evitare calo della natalità

La crisi energetica sta iniziando ad avere un impatto molto serio sulle attività produttive e sulle industrie cinesi, con molte province che hanno già ordinato alle fabbriche di ridurre le attività. Secondo Nikkei Asia, il governo di Pechino ha imposto a vari impianti di produzione dei fornitori di Apple e Tesla norme più rigorose sul consumo energetico, determinandone una temporanea sospensione. In alcuni casi ha tagliato la fornitura di corrente elettrica per ore, annunciando pene severe per chi non rispetta i divieti. Tra le aziende costrette a spegnere i motori c’è la Eson precision engineering, azienda che ha sede legale alle Isole Cayman e impianti sia a Taiwan che in Cina, nella città di Kunshan. Eson fa capo al gigante taiwanese Foxconn, uno dei maggiori fornitori di Apple per i suoi iPhone e iPad. Nella provincia dello Jiangsu si è fermata la catena produttiva della Unimicron technology che produce circuiti stampati essenziali per l’azienda di Cupertino. E Concraft, produttore degli altoparlanti degli iPhone, ha subito la stessa sorte.