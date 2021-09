Migliaia di veicoli abbandonati a causa della crisi economica dovuta al coronavirus sono stati trasformati in terreno per fiori e piante dai dipendenti di una cooperativa di taxi thailandese. Molti gli autisti che non possono più permettersi di pagare le licenze di affitto dei mezzi per la prolungata assenza di turisti nella capitale. Sulle macchine cartelli che lanciano un appello: “Primo ministro aiutaci”