Cosa piantare nell’orto nel mese di settembre

Settembre è da sempre considerato un mese di passaggio, il periodo in cui si tirano le fila e si inizia a programmare gli impegni futuri. Non fa eccezione la coltivazione degli ortaggi, che riscuote molto successo anche nelle grandi città. L’attenzione per il cibo e per la propria salute, infatti, porta sempre più famiglie a creare uno spazio, anche piccolo, in cui far crescere le verdure a km 0, prodotti sani, gustosi e immediatamente disponibili.

approfondimento

Fiori e piante più belli da comprare a settembre

L’inizio di settembre è il periodo perfetto per finire di progettare e sistemare l’orto autunnale. Il caldo meno intenso, infatti, può essere ideale per far crescere i semi delle piante che finiranno poi sulla nostra tavola in inverno o in primavera. Ma è anche il momento giusto per procedere interrando le piantine già pronte, per vederle crescere in autunno inoltrato, sia in vaso che in campo.

La lattuga

Pianta molto diffusa in tutti gli orti privati, la lattuga è un’insalata che viene coltivata annualmente e le cui foglie vanno raccolte quando sono morbide e tenere, in modo da poterle mangiare crude. La temperatura ideale è piuttosto fresca e non sono necessari grandi spazi, tanto che la lattuga può essere coltivata anche in vaso, in modo piuttosto semplice. Le annaffiature devono essere regolari e abbondanti, evitando di bagnare direttamente le foglie.

Il porro

Il porro è una pianta orticola molto resistente e robusta, perfetta come ortaggio da piantare a settembre, che non presenta grosse problematiche e può essere raccolto tutto l’anno. Il terreno deve essere drenante e ben concimato e le piantine devono essere distanti l’una dall’altra di circa 10/15 cm. Il porro necessita di essere bagnato con regolarità e costanza, anche se le piogge autunnali potranno sopperire a eventuali dimenticanze. L’acqua non deve causare ristagni e non deve mai essere direzionata verso le foglie, che in caso contrario potrebbero marcire.

Il cavolfiore

Tra i più importanti ortaggi della famiglia dei cavoli, il cavolfiore è indicato per essere piantato nel mese di settembre, perché resiste bene alle temperature invernali. Il suolo richiesto è umido, senza ristagni e con una buona quantità di sostanza organica e di elementi nutritivi. Questo ortaggio ha bisogno di molto spazio, per cui è consigliabile procedere con il trapianto ed evitare la semina.

I broccoli

Verdure di facile coltivazione, i broccoli possono essere trapianti nell’orto di settembre, grazie alla loro buona resistenza al freddo. Saporiti, gustosi e ricchi di proprietà nutritive, i broccoli richiedono però molta acqua, soprattutto nelle giornate più calde. Il consiglio è di procedere con annaffiature giornaliere in quantità relativamente moderate, evitando cioè di creare pericolosi ristagni che farebbero marcire la pianta.