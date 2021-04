Piante ornamentali, le 4 varietà più belle da coltivare in giardino

Scenografiche, eleganti e ricche di sfumature, le piante ornamentali sono perfette per creare in giardino un’atmosfera accogliente e vivace

Come sistemare le piante nel giardino

Per creare uno spazio esterno bello e accogliente, bisogna prima capire come sistemare le piante.

La disposizione dipende dal tipo di terreno e, soprattutto, dall’esposizione; ad esempio, in caso di giardino ampiamente soleggiato si può optare per piante e arbusti in grado di resistere sotto la luce diretta del sole. Magari si può creare una zona d’ombra piantando vicino a un pergolato o un muro delle piante rampicanti, come i glicini.

In caso di un giardino ombreggiato, invece, vi sono diverse soluzioni anche in base al grado di umidità del terreno; perfetti in questo caso sono i bellissimi bulbi da fiore, come i narcisi o i tulipani.