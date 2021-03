Piante sempreverdi, le migliori 4 per il tuo balcone

Le piante sempreverdi sono perfette per ornare il balcone con un tocco green per tutto l’anno

Belle, facili da curare e di grande effetto, stiamo parlando delle piante sempreverdi ideali da inserire in balcone per avere la tua “oasi” green per tutto l’anno.

Rosmarino

Il Rosmarino è un arbusto facile da piantare e coltivare, che riempirà il tuo balcone di un profumo davvero intenso e piacevole. Il consiglio è di scegliere un vaso grande, in modo da consentire alle radici di espandersi facilmente; si tratta di una pianta molto resistente, perfetta per creare un piccolo orto in balcone.

Erica

L’Erica fiorisce durante la stagione fredda, quindi è perfetta per avere un tocco di colore anche in inverno. Oltre alla sua bellezza, l’Erica è molto semplice da curare, perché ha bisogno di poco acqua, odia i ristagni nel sottovaso, e può essere esposta anche in zone d’ombra perché non ama molto la luce.