I migliori 3 bulbi da fiore per ogni stagione

Questa pianta è molto decorativa, come le rose rampicanti rifiorenti , e per tale ragione è perfetta per ornare il balcone, il terrazzo o il giardino; esistono, inoltre, varie tipologie di bulbi da fiore, tra i più famosi e apprezzati troviamo il narciso, il tulipano e i giacinti, ma anche l’iris, la dahlia e il giglio per citarne solo alcuni.

Il bulbo da fiore è chiamato in questo modo perché al suo interno ha tutto ciò di cui la pianta ha bisogno per crescere e sbocciare.

Come scegliere e coltivare i bulbi da fiore

approfondimento

Per scegliere i bulbi da piantare in giardino o in balcone tutto dipende dalla stagione. Vi sono i bulbi autunnali che si piantano tra settembre e ottobre e fioriscono in primavera, e quelli primaverili che, invece, vengono piantati tra l’inverno e l’inizio della stagione calda e fioriscono in tarda primavera o inizio estate.

Per quanto riguarda la coltivazione, queste piante vanno interrate prima dell’arrivo delle gelate; inoltre, è consigliabile preparare il terreno aggiungendo del compost in modo da renderlo più fertile.

Un altro consiglio è optare per una zona esposta alla luce del sole e, soprattutto, evitare eccessiva umidità e ristagni di acqua nel terreno.

Per piantarli correttamente, ecco alcuni consigli:

● Scavare una buca nel terreno di profondità adeguata al bulbo

● Interrare il bulbo e aggiungere il compost

● Ricoprire con il terriccio

I tre migliori bulbi per ogni stagione

Nonostante vi siano diverse tipologie in base alla stagione, ecco le tre migliori e più diffuse, ossia il tulipano, il narciso e l’iris.

Tulipano: una delle varietà più note e apprezzate, il tulipano è un fiore semplice ma di grande effetto. Caratterizzato da un fogliame verde intenso, rigido e carnoso, con i fiori a forma di coppa grandi e colorati, dal rosso al viola, fino al giallo e bianco candido. È un bulbo autunnale e si presta sia alla coltivazione nel terreno sia in vaso. Necessita di luce, ma predilige anche zone d’ombra.

Narciso: come il tulipano è un bulbo autunnale, che fiorisce in primavera. Oltre ad essere bellissimo e raffinato, si distingue per i fiori chiamati trombette dal colore giallo o bianco e per il profumo leggero e delicato. Amano la luce e le zone semi ombreggiate, purché riparate dal vento.

Iris: l’iris è il bulbo da fiore più comune della stagione primaverile. Ciò che caratterizza questa variante è il profumo delicato e gradevole, e il fogliame dal colore verde-azzurro intenso. Si tratta di un fiore elegante, perfetto per decorare il giardino o il balcone.