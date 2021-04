Piante perenni, le 5 varietà più belle da scegliere per il tuo giardino

Alcune varietà di piante rifioriscono autonomamente ogni primavera, senza bisogno di particolari cuore Condividi:

Al contrario delle piante annuali, le piante perenni sono quelle che rimangono nel nostro giardino per più anni, resistendo al freddo dell’inverno e alle estati più assolate. Si tratta di piante erbacee prive di un arbusto legnoso, e quindi la parte aerea spesso non sopravvive alle basse temperature. È dall'apparato radicale che nasceranno ogni anno nuove piante. Come riescono le piante perenni a rifiorire di anno in anno? Questo tipo speciale di piante sviluppa bulbi, tuberi, rizomi, capaci di immagazzinare sostanze nutritive che permettano in primavera la nascita una nuova pianta. Alcune piante perenni fioriscono sin dal primo anno in cui vengono messe a dimora, per altre è necessitano aspettare alcuni anni per stabilizzarsi al meglio e fiorire. La sopravvivenza minima delle piante perenni è di almeno tre anni. La maggior parte di esse, durante la stagione fredda, perde la parte fogliosa e risulta quindi invisibile. Va detto però che ci sono anche erbacee sempreverdi che riescono a mantenere il fogliame persino nei climi più rigidi (tra queste le celebri Stelle di Natale) e possono essere di estremo aiuto nel rendere più vivo il nostro spazio verde.

Tra le piante perenni, la petunia è una pianta perenne originaria dell'America Meridionale, caratterizzata da fiori dai colori molto vivaci. Predilige un clima mite, la sua semina va effettuata tra febbraio e marzo, e si procede dapprima ponendo la pianta in vaso, per poi trapiantarla nel terreno, ai primi caldi primaverili. Si consiglia di piantare le petunie in zone particolarmente soleggiate e al riparo dal vento. Le piante vanno innaffiate frequentemente e il terriccio da utilizzare dovrà essere sempre ben drenato e ricco di sostanze come il potassio Echinacea Anche questa pianta perenne è originaria del Nord America. Il suo utilizzo è in prevalenza per scopo ornamentale per via della bellezza delle infiorescenze. Questa pianta è molto versatile, e si adatta facilmente alle variazioni climatiche. Pertanto è in grado di crescere anche in aree geografiche molto diverse, sia in presenza di climi miti che di temperature molto fredde. Per questa loro grande versatilità, le echinacee non necessitano di particolari cure; si adattano inoltre con facilità a tutti i tipi di terreno, preferendo soprattutto zone più soleggiate. Qui crescono anche spontaneamente. Tra le proprietà dell'echinacea sono molto note quelle officinali, che ne hanno fatto un ingrediente alla base di molti prodotti farmaceutici e fitofarmaceutici.