Afghanistan, talebani nel Panshir ma resistenza non cede

L'avanzata talebana trova ancora l'opposizione dei mujaheddin del Fronte nazionale della resistenza, guidato da Ahmad Massoud e dall'ex vicepresidente del governo spodestato, Amrullah Saleh. A Kabul continuano le proteste delle donne, ma il corteo, ha riferito Tolo News, è stato represso con la forza. Intanto, tarda ancora l'annuncio della composizione del nuovo governo talebano. Di Maio: "Il riconoscimento dell'esecutivo è molto improbabile"

Dopo giorni di combattimenti, i talebani sono entrati nella valle del Panshir, ultima sacca di resistenza in Afghanistan, dove sono arrivati a poca distanza da Bazarak, luogo in cui si trova il centro chirurgico, pediatrico e di maternità di Emergency. I distretti conquistati finora sono quattro, rivendicano i talebani. Festeggiamenti con spari in aria a Kabul: ci sarebbero 17 vittime. Ma l'avanzata trova ancora l'opposizione dei mujaheddin del Fronte nazionale della resistenza, guidato da Ahmad Massoud, figlio del leggendario 'Leone del Panshir' Ahmad Shah Massoud, e dall'ex vicepresidente del governo spodestato, Amrullah Saleh (LO SPECIALE SULL'AFGHANISTAN - LA FESTA DOPO IL RITIRO USA).

Le proteste delle donne approfondimento Premio giornalistico Maria Grazia Cutuli: la dedica alle donne afghane “La situazione è senza dubbio difficile", ha ammesso Saleh, che aveva già denunciato l'isolamento dell'area con il taglio alle reti elettriche e di comunicazione. Intanto, a Kabul si continua a lavorare al governo del nuovo Emirato islamico che però doveva essere già definito nei giorni scorsi e su cui invece continuano a registrarsi ritardi. E per le strade della capitale continuano le proteste delle donne. Poche ma determinate, attiviste e giornaliste, si sono ritrovate in piazza per il secondo giorno di fila. Ma il corteo che chiedeva di preservare i loro diritti nel nuovo Afghanistan, ha riferito Tolo News, è stato represso con la forza dai talebani, che hanno sparato lacrimogeni contro le manifestanti, impedendone la marcia verso il Palazzo presidenziale.

Lo scenario internazionale approfondimento Afghanistan, murale iconico cancellato dai talebani a Kabul Non si fermano nel frattempo i contatti a livello internazionale. Mentre si accelera sulla riapertura dello scalo di Kabul, che secondo il Qatar è tornato operativo per i voli umanitari e potrebbe esserlo a giorni per quelli commerciali, nella capitale afghana è sbarcata oggi una delegazione di funzionari militari pachistani, guidata dal direttore generale dell'Isi, i servizi di intelligence di Islamabad, da sempre ritenuti sponsor dei mullah.