Afghanistan, Biden: “Evacuazione un successo”. Pioggia di critiche

Il discorso del presidente Usa dopo il completamento del ritiro delle truppe non è piaciuto all'opposizione repubblicana, ma anche alcuni democratici hanno espresso il loro disappunto parlando di "errore politico e dal punto di vista della sicurezza nazionale". Dura anche la stampa, che parla di un'operazione caotica. Intanto la Gran Bretagna ha annunciato che i rifugiati che hanno lavorato per il Regno Unito nel loro Paese d'origine e sono stati evacuati avranno un permesso di soggiorno a tempo indeterminato

Non si fermano le polemiche sul ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan, e il presidente Joe Biden è travolto dalle critiche dopo il discorso di ieri sera in cui ha respinto le accuse, definendo l'operazione un "successo straordinario". Oltre all’opposizione repubblicana, secondo il New York Times anche molti democratici sono “infuriati”, fra le altre cose per i "100, 200 americani che non sono riusciti a lasciare il Paese", come ha confermato l’inquilino della Casa Bianca (LO SPECIALE SULL'AFGHANISTAN).

Gli attacchi bipartisan leggi anche Afghanistan, Biden: "Ritiro scelta più saggia, ora nuove minacce" Dall’ala Dem arriva la critica del deputato Jason Crow, veterano in Afghanistan: “Non c'era bisogno di arrivare a questo punto, si sarebbe dovuto cominciare l'evacuazione mesi fa". "Avevamo bisogno di un piano - ha ammesso un altro democratico, Seth Moulton - ma sinceramente non lo abbiamo visto. Per me, questo non è stato solo un errore dal punto di vista della sicurezza nazionale, ma un errore politico". "È ciò che abbiamo ottenuto - ha commentato il repubblicano Daniel Crenshaw in un'intervista alla Fox - perché stiamo ancora dietro a vecchi slogan tipo 'riportiamo i soldati a casa' e 'basta con le guerre infinite'". Secondo il leader della minoranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell, "sono stati compiuti numerosi passi falsi durante il percorso, ma la responsabilità del collasso monumentale a cui abbiamo assistito deve ricadere solo sul comandante in capo".

Le critiche della stampa approfondimento Afghanistan, il ritiro degli Usa dopo vent'anni di guerra. LE TAPPE Anche i media progressisti hanno criticato l'operato di Biden. "La caotica qualità del ritiro, culminato con il sapere che 100-200 americani non sono riusciti a lasciare il Paese - scrive in un commento il New York Times - ha mostrato un'incompetenza nell'andarsene che eguaglia la nostra impotenza nel pacificare il Paese". Per la Cnn, l'"incerto modo di gestire le ultime due settimane ha indebolito l'idea che il presidente fosse un esperto di politica estera, adesso non può permettersi più altri passi falsi". Molto duro l'editoriale del Wall Street Journal, che ha accusato Biden di aver presentato una “descrizione disonesta” di quanto accaduto in Afghanistan. "La sua difesa accusatoria - si legge nel fondo - è parsa così priva di un'autoriflessione o responsabilità da non valere i sacrifici che gli americani hanno compiuto in quel conflitto". "Biden - continua il giornale finanziario - ha continuato a sostenere di essere stato messo in difficoltà dall'accordo raggiunto da Donald Trump con i talebani. Quell'accordo era sbagliato, ma il presidente avrebbe potuto cambiarlo. Il patto poggiava su una serie di condizioni che i talebani già non avevano rispettato, quando Biden è diventato presidente. Eppure Biden ha sostenuto di essere rimasto prigioniero di quell'accordo".