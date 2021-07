6/12 ©Ansa

Quinta nel mondo e prima in Europa per numero di casi la Francia. I casi totali dal 2020 sono 6.088.930, con 111.883 decessi per Covid. I casi delle ultime 24 ore sono 27.128, con 32 morti. Per combattere la nuova ondata la Francia ha esteso l’obbligatorietà del Green pass a molte attività