Tunisia, Parlamento sospeso per 30 giorni. Saïed: Non è colpo di Stato

In seguito alle proteste antigovernative, il capo dello Stato ha annunciato lo stop ai lavori dell’Assemblea, il licenziamento del premier Hichem Mechichi e l'assunzione nelle sue mani del potere esecutivo. I militari hanno circondato la sede del Bardo e quella della tv nazionale. Il leader del partito islamico Ennhadha, Rached Ghannouchi: “È vero che il capo dello Stato mi ha contattato per dirmi che avrebbe annunciato lo stato di emergenza ma in nessun modo mi ha detto che stava preparando un golpe”

Durerà 30 giorni la sospensione del Parlamento tunisino, decisa ieri sera dal presidente Kaïs Saïed dopo una giornata in cui migliaia di cittadini avevano marciato in diverse città per protestare contro il governo e la malagestione della pandemia di Covid. In un comunicato la presidenza ha anche annunciato che a tutti i deputati verrà tolta l'immunità, il licenziamento del premier Hichem Mechichi e l'assunzione nelle sue mani del potere esecutivo con l'aiuto di un capo di governo che verrà designato successivamente. Nella notte, riferiscono fonti locali, mezzi militari hanno raggiunto e circondato la sede del Parlamento al Bardo e quella della televisione nazionale. Saïed alla tv di Stato ha poi dichiarato, in risposta alle parole presidente dell'Assemblea Rached Ghannouchi, che quanto accaduto non è "un colpo di Stato": "Chi parla di colpo di Stato dovrebbe leggere la Costituzione o tornare al primo anno di scuola elementare, io sono stato paziente e ho sofferto con il popolo tunisino".

Ghannouchi: “Respingiamo le decisioni di Saïed”

"Non siamo stati consultati, respingiamo le decisioni annunciate da Kaïs Saïed e faremo appello alle organizzazioni nazionali e a quelle della società civile per contrastarle", ha affermato Ghannouchi in un video dopo la riunione d'emergenza del movimento Ennhadha in tarda notte. "Riteniamo che il Parlamento non sia stato sciolto e rimarrà in seduta permanente. Il capo dello Stato ha applicato erroneamente le disposizioni dell'articolo 80 - ha aggiunto - Ciò che il capo dello Stato ha appena annunciato non può essere qualificato come altro che un colpo di Stato. È un colpo di Stato contro la costituzione e le istituzioni statali. È vero che il capo dello Stato mi ha contattato per dirmi che avrebbe annunciato lo stato di emergenza ma in nessun modo mi ha detto che stava preparando un golpe e che aveva in mente di cambiare il regime democratico presente in modo dispotico e unilaterale".

La preoccupazione dei partiti

E arrivano anche le reazioni degli altri partiti, che la notte scorsa hanno tenuto vertici per valutare la situazione. Oltre alla posizione contraria di Ennhadha, che rifiuta le decisioni di Saied, anche il suo alleato di governo, Qalb Tounes, ha definito la mossa del presidente "una grave violazione della Costituzione e delle disposizioni dell'articolo 80". Tounes ha anche invitato il capo del governo ad assumere le sue funzioni "legittime" e a non creare un vuoto nella presidenza del governo. Preoccupa gli osservatori il fatto che Saied abbia deciso di avocare a sè anche la carica di Procuratore generale della Repubblica, con la facoltà dunque di poter esercitare l'azione penale. Ciò gli consentirebbe di arrestare anche i deputati, una volta tolta loro l'immunità. Sempre secondo le stesse fonti, nei confronti di Ghannouchi e di altri 64 deputati, che hanno cause pendenti con la giustizia, sarebbe già stato intimato il divieto di viaggiare all'estero.