Tunisia, presidente Saied licenzia premier e sospende Parlamento

Dopo le forti proteste di piazza contro il governo per la gestione dell'economia e della pandemia di Covid-19, il presidente della Tunisia Kais Saied ha deciso di licenziare il primo ministro Hicham Mechichi, di sospendere l'attività del Parlamento e l'immunità di tutti i parlamentari. In base all'articolo 80 della Costituzione, il presidente ha poi comunicato che assumerà la guida del potere esecutivo in attesa della nomina di un nuovo capo di governo. Scene di giubilo e fuochi d'artificio in strada a Tunisi.