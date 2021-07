2/10 ©Ansa

Al corteo hanno preso parte trentamila persone, ottomila in più rispetto a due anni fa, che hanno celebrato i diritti Lgbtq e protestato in modo pacifico tra musica, balli, bandiere, ventagli e ombrellini arcobaleno per difendersi dal caldo

