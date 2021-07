Ungheria, in vigore legge anti Lgbt. Ue sospende l'ok al Recovery Plan

La Commissione europea ha momentaneamente sospeso una valutazione positiva sul Recovery plan di Budapest, tenendo in stand-by i sette miliardi di euro richiesti. Bruxelles ha comunque tempo fino al 12 luglio per esprimersi sul Pnrr ungherese

Scontro aperto tra Ungheria e Bruxelles. Le ultime mosse di Orban hanno provocato la reazione della Commissione europea che ha momentaneamente sospeso una valutazione positiva sul Recovery plan di Budapest, tenendo in stand-by i sette miliardi di euro richiesti. La tensione è scaturita con l’approvazione della legge anti-Lgtb entrata in vigore oggi, legge che l’Ungheria non vuole modificare. Un atteggiamento aspramente criticato dalla Commissione che si appresta ad aprire per questo una procedura d'infrazione. Bruxelles ha comunque tempo fino al 12 luglio per esprimersi sul Pnrr ungherese.

Michel: “Nella Ue non discriminiamo bensì integriamo”

"La legge adottata in Ungheria ha suscitato forti preoccupazioni tra i leader europei e per questo ho chiesto che se ne parlasse al Consiglio. I diritti Lgbt non sono una questione marginale, sono un esempio concreto di come la società si comporta con la diversità e riguarda i nostri pensieri, le nostre concezioni più intime, nella Ue non discriminiamo bensì integriamo". Sono le parole pronunciate dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel al dibattito in plenaria al Parlamento europeo sulle conclusioni dell'ultimo Consiglio europeo. "La discussione era necessaria, difficile e carica di emozioni", ha aggiunto Michel.