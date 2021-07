Centinaia di tifosi senza biglietto sarebbero riusciti a entrare allo stadio londinese di Wembley per assistere alla finale tra Italia e Inghilterra. Tutto questo eludendo i controlli anti-Covid. Insomma, qualcosa pare non aver funzionato alla perfezione nell’organizzazione della sicurezza della finale degli Europei di calcio. Non sono mancati scontri con la polizia inglese e guasti ai varchi di accesso, che hanno causato diversi ritardi negli ingressi dei sostenitori in possesso di regolare tagliando.(LA FINALE DI WEMBLEY - MATTARELLA COME PERTINI. LE FOTO - ITALIA CAMPIONE D'EUROPA, SEGUI LA DIRETTA)