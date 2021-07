Regno Unito, Johnson formalizza ritiro truppe da Afghanistan

Il primo ministro ha annunciato, in un discorso alla Camera dei Comuni, il rientro in patria del contingente ancora presente nel Paese. “Oggi la situazione è diversa”, ha detto Johnson, che ha rivendicato il successo della missione e ringraziato i militari britannici. Sono settimane che, in segreto, va avanti il ritiro dei soldati Condividi:

Le truppe britanniche lasciano ufficialmente l’Afghanistan dopo vent’anni. La fine della permanenza è stata formalizzata oggi dal primo ministro Boris Johnson in un discorso alla Camera dei Comuni, secondo quanto annunciato negli scorsi mesi e in accordo con NATO e Stati Uniti. Quasi tutto il contingente dei soldati della Corona ha già lasciato il Paese asiatico. Sono 457 i soldati britannici che hanno perso la vita dal 2001, quando anche le truppe britanniche andarono in Afghanistan in seguito all'attacco alle Torri Gemelle di New York dell’11 settembre.

Operazioni segrete vedi anche Afghanistan, truppe Usa lasciano la base di Bagram I 750 militari britannici che si trovavano ancora in Afghanistan, come parte di una più ampia missione NATO per la stabilizzazione della situazione nel Paese, hanno iniziato a tornare in patria da settimane. "Non rivelerò - ha aggiunto Johnson in una dichiarazione scritta letta di fronte all'assemblea di Westminster - l'esatta tempistica del nostro ritiro, ma posso dire alla Camera che il grosso del nostro personale è già ripartito". La segretezza delle operazioni ha già suscitato polemiche nel Regno, come in altri Paesi coinvolti nella missione, ed è stata contestata dalle opposizioni, laburisti in testa. Il premier Tory, tuttavia, giustifica la poca pubblicità dell’operazione con ragioni di sicurezza e d'interesse nazionale. Secondo quanto riportato dal Guardian, sarebbero stati gli Stati Uniti a chiedere la maggior segretezza possibile, sempre per motivi di sicurezza. Anche il presidente Usa Joe Biden ha annunciato che prevede di riportare a casa in tempi brevi i 2500 militari americani ancora in Afghanistan.

"I tempi sono cambiati" vedi anche L'Italia lascia l'Afghanistan dopo 20 anni di missione Johnson ha rivendicato alcuni successi attribuiti alla "missione a guida americana", ringraziando i militari britannici e rendendo omaggio al tributo di caduti e feriti. Il pm ha ricordato come l'invasione del Paese sia avvenuta ormai 20 anni fa, in un quadro segnato dalla minaccia che aveva appena portato all'attacco dell'11 settembre 2001 contro le Torri Gemelle di New York. "Oggi, fortunatamente, la situazione è molto diversa. I campi di addestramento sono stati distrutti, ciò che resta della leadership di Al Qaida non è più in Afghanistan e non vi sono stati più attacchi terroristici contro obiettivi occidentali condotti dal suolo afghano dal 2001", ha detto Johnson.