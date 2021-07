Biden celebra 4 luglio: "Estate di gioia, ma pandemia non sconfitta"

Il Presidente degli Stati Uniti ha invitato nuovamente i connazionali a vaccinarsi: è "l'azione più patriottica possibile", ha detto durante la festa nazionale americana. "L'America è tornata e ha molto da celebrare. Stiamo entrando in un'estate di gioia, di libertà, grazie a milioni di americani che si sono vaccinati e ai lavoratori in prima linea che lo hanno reso possibile", ha aggiunto Condividi:

Il Covid "non è stato ancora sconfitto". A dirlo è presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. L’inquilino della Casa Bianca ha poi invitato nuovamente i connazionali a vaccinarsi. È "l'azione più patriottica possibile", ha detto durante la festa nazionale americana del 4 luglio. "In questo 4 luglio l'America è tornata e ha molto da celebrare. Stiamo entrando in un'estate di gioia, di libertà, grazie a milioni di americani che si sono vaccinati e ai lavoratori in prima linea che lo hanno reso possibile", ha aggiunto (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE).

Biden: "Il virus non controlla più le nostre vite" approfondimento Celebrazioni 4 luglio, Mattarella a Biden: "Rapporto eccezionale" Gli Usa hanno "preso il sopravvento" sul virus che "non controlla più le nostre vite", ha poi sottolineato Biden che si è detto comunque preoccupato per la rapida diffusione della variante Delta e per il basso tasso di vaccinazione in alcune regioni. Biden in ogni caso ha voluto riproporre il 4 luglio come "festa dell'indipendenza dal virus": "Oltre 300 milioni di vaccini somministrati, assegni (di sostegno nella pandemia, ndr) consegnati a più di 169 milioni di americani, oltre tre milioni di posti di lavoro creati nell'economia americana da quando è iniziato il mio mandato. Abbiamo fatto molta strada, ma questo è solo l'inizio", ha detto.