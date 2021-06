Biden vara piano anti armi: “Tolleranza zero, è diventata un’epidemia”

Il presidente americano ha illustrato la strategia della Casa Bianca per combattere l'aumento della criminalità negli Stati Uniti. Secondo Biden “Ci sono troppe pistole nelle mani sbagliate”

Cinque unità per contrastare il traffico delle armi da fuoco, che si concentreranno su New York, Chicago, Los Angeles, San Francisco e Washington, E’ una delle misure del piano che Joe Biden definirà per affrontare l'escalation della violenza criminale negli Usa. Le unità composte da procuratori federali, poliziotti specializzati e autorità locali, "indagheranno e smantelleranno le reti che fanno entrare le armi nelle comunità con conseguenze tragiche".

Biden: "tolleranza zero" contro abusi rivenditori armi

Joe Biden ha annunciato una stretta contro gli abusi dei rivenditori di armi in America che favoriscono i crimini violenti. "Garantiremo che non possiate seminare morte e caos... vi troveremo” – è stato perentorio Biden assicurando che ci sarà "tolleranza zero nei confronti di coloro che deliberatamente violano le vigenti leggi e regolamentazioni".