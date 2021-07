Il presidente a piazza Tienanmen davanti alla folla: "Con una lotta coraggiosa e tenace, la nazione ha inaugurato un grande balzo, raggiungendo la prosperità per diventare forte e per realizzare il ringiovanimento che è in un percorso storico irreversibile" E ha aggiunto: "Dobbiamo intraprendere un'azione risoluta per sconfiggere del tutto qualsiasi tentativo di indipendenza di Taiwan"