Quale futuro per la partecipazione italiana alla Via della Seta cinese

Come cambierà la partecipazione italiana al partenariato commerciale con la Cina siglato nel 2019? Guarda il video.

Con la posizione del G7 appena concluso che tenta di arginare l'espansionismo economico cinese, anche la partecipazione dell'Italia al progetto della Via della Seta potrebbe essere messo in discussione. Il premier Mario Draghi ha affermato che al meeting «non è stato mai menzionato» il tema dell'adesione dell'Italia alla Via della seta lanciata dalla Cina, aggiungendo però che «per quanto riguarda l'atto specifico, lo esamineremo con attenzione».

