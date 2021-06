Francia, regionali: Macron alla prova, tra astensionismo e Le Pen

Chiamata alle urne per 47,7 milioni di francesi. Domani, domenica 20 giugno, si voterà per le elezioni regionali e dipartimentali, prima tornata elettorale nel Paese dall’inizio dell’emergenza sanitaria Covid-19, sulla quale pesa però il rischio di un astensionismo record. Sarà anche un test in vista delle presidenziali dell’aprile 2022 per il presidente Emmanuel Macron e per il suo partito, La République en Marche (LREM), per valutare la gestione della pandemia. Con un secondo turno fissato in calendario per il 27 giugno, le elezioni si preannunciano come un confronto diretto tra il presidente in carica e la sua prima rivale, Marine Le Pen.