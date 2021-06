Covid, a Parigi maxi festa a Les Invalides: polizia usa i lacrimogeni

Le forze dell’ordine sono intervenute per disperdere la folla di giovani che per la seconda sera consecutiva si sono ritrovati sul prato vicino alla Tour Eiffel creando assembramenti e violando le norme anti coronavirus. Già venerdì sera circa 1.500-2.000 ragazzi si erano riuniti nello stesso punto richiamati dall’annuncio sui social di una serata "Project X"

Per la seconda sera consecutiva la polizia di Parigi è intervenuta per disperdere centinaia di giovani che, sabato, si sono riuniti sull'Esplanade des Invalides per una maxi festa, violando le norme anti-Covid di distanziamento. Secondo alcune immagini pubblicate sui social sono stati lanciati proiettili contro gli agenti, che a loro volta hanno usato gas lacrimogeni per disperdere la folla, e un veicolo è stato danneggiato.