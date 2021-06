L’ex presidente Usa ha parlato alla convention del partito repubblicano della North Carolina. "Stanno tagliando i fondi alla polizia, l'immigrazione illegale sta di nuovo esplodendo e la disoccupazione è fuori controllo. Dobbiamo batterli alle prossime elezioni di metà mandato, non abbiano altra scelta", ha detto sulla nuova amministrazione. Attacchi anche a Fauci (“Ha sbagliato su tutto”), alla Cina (“È ora che paghi”) e a Facebook (“Spegnere le voci è vergognoso”) Condividi:

Donald Trump torna sul palco e attacca Joe Biden, Anthony Fauci, Facebook e la Cina (VIDEO). L’ex presidente Usa ha parlato alla convention del partito repubblicano della North Carolina, in una sala di Greenville stracolma di sostenitori: gli oltre 1.250 posti sono andati sold out in due giorni. Si tratta del secondo intervento pubblico di Trump dopo il comizio del 6 gennaio scorso, degenerato nell'assalto a Capitol Hill. Il primo era stato a febbraio davanti alla platea del Cpac, la conferenza dei conservatori americani. Il tycoon, quindi, è tornato a parlare in pubblico dopo oltre tre mesi e l’obiettivo è quello di aprire una nuova stagione di comizi in stile campagna elettorale: stagione che potrebbe portare alla sua nuova candidatura alle presidenziali del 2024.

Trump attacca Biden leggi anche Usa, il New York Times: "Amministrazione Trump indagò su Italygate" Durante il suo intervento, Trump non ha risparmiato critiche al presidente in carica. Joe Biden e la sinistra radicale “stanno distruggendo il Paese”, ha detto. E ancora: "Stanno tagliando i fondi alla polizia, l'immigrazione illegale sta di nuovo esplodendo e la disoccupazione è fuori controllo. Dobbiamo batterli alle prossime elezioni di metà mandato, non abbiano altra scelta". Il tycoon è poi tornato sull'esito delle presidenziali del novembre scorso, ribadendo la tesi delle "elezioni rubate" e parlando di "crimine del secolo". L'ex presidente ha assicurato anche che la partita, a suo modo di vedere, non è ancora chiusa perché - dall'Arizona ad altri Stati come la Georgia e la Pennsylvania - potrebbero esserci sorprese se si continuerà a valutare quanto accaduto con i voti. Nelle ultime settimane, sembra che Trump abbia detto ai suoi che ad agosto tornerà alla Casa Bianca: se il riconteggio dei voti in Arizona andrà a buon fine (cosa esclusa anche dagli stessi repubblicani), sogna un effetto domino in altri Stati Usa in grado di consegnargli la vittoria. Nessun cenno esplicito, comunque, a una possibile nuova discesa in campo per le presidenziali del 2024.