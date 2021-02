Usa, Trump al Cpac: "Non fondo nuovo partito, abbiamo Gop"

Alla Conservative Political Action Conference, a Orlando, è andato in scena l'attesissimo intervento del tycoon, il primo in pubblico da quando ha lasciato la Casa Bianca. L'ex presidente è stato accolto con un'ovazione da parte dei suoi sostenitori: "Il nostro viaggio iniziato insieme, 4 anni fa, è ben lontano dall'essere finito", ha dichiarato. Per poi annunciare: "Potrei candidarmi di nuovo" Condividi:

"Non faremo nuovi partiti, non frammenteremo il nostro potere e la nostra forza. Anzi. Saremo più forti che mai prima d'ora. Vogliono solo dividerci". Così Donald Trump alla Conservative Political Action Conference (Cpac), nell’atteso intervento dell'ex presidente alla kermesse annuale del più imponente e influente raduno di attivisti conservatori. Si tratta del primo evento da quando ha lasciato la Casa Bianca. E proprio sul nuovo inquilino della White House, Trump ha dichiarato che il primo mese di presidenza Biden è stato "disastroso". Il tycoon, scatenando l'entusiasmo della platea, ha poi proseguito annunciando: "Potrei decidere di correre di nuovo per la presidenza nel 2024. Potrei anche decidere di batterli per la terza volta", dando per scontato, come ha sempre sostenuto, che la vittoria gli sia stata rubata con brogli elettorali nel 2020.

L'attacco a Biden: "Siamo passati dall'America First all'America Last" Trump ha continuato il suo attacco al suo successore: "Con Joe Biden siamo passati dall'America First all'America Last", pungendo la nuova amministrazione soprattutto sul fronte dell'immigrazione, denunciando "un flusso mai visto finora". Per il tycoon, Biden "ha cancellato la sicurezza dei nostri confini e sta trasformando il nostro Paese in una 'nazione santuario'. Dopo tutto quello che abbiamo fatto". Trump rivendica anche il successo della campagna di vaccinazione contro il coronavirus in America. "Joe Biden sta solo attuando il mio piano", ha dichiarato. I tre vaccini approvati "sono un miracolo della mia amministrazione", afferma Trump, ricordando l'operazione Warp Speed da lui messa in piedi, e gli investimenti miliardari nella ricerca e produzione di sieri contro il Covid.

"I giovani devono tornare a scuola immediatamente" Trump ha puntato il dito contro l'amministrazione di Joe Biden anche per aver "venduto i ragazzi americani ai sindacati degli insegnanti". Biden "ha vergognosamente tradito i giovani americani tenendoli chiusi a chiave in casa. Chiedo a Biden - dice - di aprire le scuole e di farlo subito".

Il discorso di Trump approfondimento Usa Weekly News, Trump è tornato, ma Biden lo chiama "the former guy" Le parole di Trump sono un appello all'unità del partito repubblicano per rivendicare la leadership del Grand Old Party (Gop) puntando al ribaltone, con la conquista di Camera e Senato nel 2022. "Mi siete mancati. Sono qui davanti a voi oggi per dichiarare che il nostro viaggio iniziato insieme, 4 anni fa, è ben lontano dall'essere finito", ha detto l'ex presidente. Ma pur sottolineando la necessità di non spaccare il partito, Trump difficilmente rinuncerà a fare Trump, puntando il dito contro i repubblicani non trumpiani, a partire dalla presidente dalla Conferenza Gop alla Camera, Liz Cheney, che ha votato a favore del suo secondo impeachment, giudicandolo responsabile dell'assalto al Congresso dello scorso 6 gennaio.

La polemica sulla forma del palco approfondimento Usa, Trump: su candidatura 2024 non ho ancora deciso, consenso alto Intanto è montata la polemica sul design del palco realizzato proprio per la Conferenza dei conservatori di Orlando. "Sembra un simbolo nazista", hanno attaccato in molti, facendo notare come il disegno ricordi non una svastica, ma la runa Odal che durante la seconda guerra mondiale appariva sui vessilli e le uniformi della Settima divisione volontari di montagna delle SS 'Prinze Eugen', un reparto di fanteria che operò nell'ex Jugoslavia. Il nome Odal deriva dall'antica lingua germanica e significa "patrimonio", "eredità". Gli organizzatori del Cpac negano quella che liquidano come "una calunnia, una teoria cospirazionista oltraggiosa e diffamatoria": "I nostri legami con la comunità ebraica sono di vecchia data e gli estremisti della 'cancel culture' devono guardare all'antisemitismo presente dalla loro parte", ha commentato Matt Schlapp, presidente e organizzatore del Cpac.