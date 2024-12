Florida, per terreno vicino a casa Bezos chiesti 200 milioni dollari

Duecento milioni di dollari per diventare vicini di casa di Jeff Bezos. Tanto è stato chiesto in Florida per un lotto di terreno di 0,74 ettari messo in vendita da un misterioso proprietario a Indian Creek. Quest'isolotto di fronte a Miami ospita, oltre al fondatore di Amazon, anche Ivanka Trump e l'ex star del football Tom Brady.

"E' disposto a negoziare sul prezzo. Ho già mostrato la proprietà" a due potenziali acquirenti e ovviamente "chi l'acquisterà sarà un miliardario", ha detto a Bloomberg Ilya Reznik, l'agente incaricato della compravendita del terreno.

"I 200 milioni sono una cifra elevata ma ho fiducia che alla fine l'acquirente pagherà un piccolo extra perché sarà vicino di Bezos", ha detto Reznik.