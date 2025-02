"Trump lecca i piedi di Musk": in ministero Usa spunta falso video

Donald Trump inginocchiato che lecca e bacia con ardore i piedi di Elon Musk. Questo il contenuto di un video, generato dall'intelligenza artificiale, che è apparso nelle scorse ore su numerosi schermi del Dipartimento per l'Edilizia e lo Sviluppo Urbano americano accompagnato dalla scritta "Lunga vita al vero re". Il video è stato rimosso velocemente, ma alcuni dipendenti sono riusciti a registrarlo e a trasmetterlo sui social dove è diventato ben presto virale. Un portavoce del Dipartimento ha definito l'hackeraggio "l'ennesimo spreco dei soldi dei contribuenti" e ha sottolineato che "azioni appropriate verranno prese nei confronti di chiunque sia stato coinvolto".

Il clima teso

L'episodio si inserisce in un clima piuttosto teso anche considerando che una bozza di proposta circolata la scorsa settimana mostrava che l'amministrazione Trump vorrebbe licenziare metà dei dipendenti del Dipartimento, passando da ottomila a quattromila persone. Le tensione sono state alimentate anche dai tagli alla forza lavoro federale imposti dal Dipartimento per l'Efficienza Governativa (Doge) di Elon Musk. Proprio la scorsa settimana Trump si era autoproclamato "re di New York" dopo aver ordinato l'abolizione della tassa sul traffico per chi entra a Manhattan. "New York è salva, lunga vita al re", aveva scritto il tycoon su Truth.