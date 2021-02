Usa Weekly News, Biden in Texas ma riflettori su Trump (a Orlando)

2/10

Il Presidente ha visitato un centro di emergenza nella Harris County e la Banca del cibo di Houston. La First Lady, invece, ha aiutato ad impacchettare acqua e viveri per le famiglie ancora in affanno dopo il disastro. Prima di ripartire per Washington, Biden ha tenuto un discorso in un centro per i vaccini allestito nello stadio NRG, che tradizionalmente ospita l’evento “Houston Livestock Show and Rodeo”, il più importante appuntamento western del mondo, visitato in media da 2,5 milioni di persone all'anno, ma che nell'edizione del 2021 sarà in forma virtuale.