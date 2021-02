Usa Weekly News, Trump è tornato, ma Biden lo chiama "the former guy"

14/14

L'idea di trasformare le case nel periodo del carnevale è venuta a Joy Boudreaux, local di NOLA: in un tweet ha chiesto a tutti di fare questo gesto per non perdere l’occasione di festeggiare il martedì grasso (e non solo), ma in sicurezza. In poco tempo tantissime persone l’hanno seguita. Il risultato: tutte le case della città si sono trasformate in bellissimi carri allegorici. E c’è anche un nuovo hashtag: from MardiGras to #YardiGras (yard: giardino). Una meraviglia nella meraviglia. Nell’attesa di poter tornare a festeggiare tutti insieme, con i carri.