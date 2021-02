Donald Trump licenzia Rudolph Giuliani: non è più il suo legale

Il tycoon scarica l'ex sindaco di New York: non sarà più il suo avvocato. A determinare questa scelta sarebbe stata l'insoddisfazione per l'offensiva sulle elezioni truccate che l'ex presidente degli Stati Uniti intendeva lanciare

Trump: "Resta amico e alleato"

approfondimento

Impeachment, il Senato assolve Donald Trump

Trump ha fatto sapere che l’ex sindaco di New York resta un suo “amico e alleato”, ma attualmente non lo rappresenta più in alcuna questione legale. Anche se restano molte le azioni penali e civili in cui Donald Trump è coinvolto, che ora dovranno essere affrontate dal successore di Giuliani. Intanto l’ex presidente degli Stati Uniti si è lanciato in un altro attacco, invitando i repubblicani a scaricare Mitch McConnell come leader dei senatori del partito.