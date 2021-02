Impeachment, il Senato assolve Donald Trump

Sono stati 57 i senatori che hanno votato a favore della colpevolezza di Trump - al di sotto della soglia dei due terzi necessaria per una condanna - mentre 43 hanno votato per dichiararlo "not guilty". Sette repubblicani si sono uniti ai 50 membri del caucus democratico nel votare per la condanna: Richard Burr, Bill Cassidy, Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Ben Sasse e Pat Toomey.

Donald Trump è stato assolto: per la seconda volta nella sua storia personale, il tycoon ha vinto il processo in cui questa volta era accusato di aver "incitato all'insurrezione" i suoi supporters lo scorso 6 gennaio.

Trump: è finita la caccia alle streghe

"La caccia alle streghe è finita" sono state le prime, immediate parole di Donald Trump dopo la sua assoluzione. Reazione che, però, non è arrivata via Twitter, visto che il social ha bloccato a vita l'ex presidente, ma attraverso un comunicato stampa pubblicato dall'Ufficio dell'ex presidente, istituzione creata ad hoc dal tycoon per permettergli di mantenere le relazioni istituzionali.

Trump, in questo statement, non ha perso l'occasione di elogiare il suo movimento, Make America Great Again, dicendo che "il nostro storico, patriottico, bellissimo movimento per Rendere l'America di nuovo Grande è solo all'inizio. Nei prossimi mesi avrò molto da condividere con voi e sono ansioso di proseguire insieme questo nostro incredibile viaggio per la grandezza dell'America e per tutta la nostra gente. Non c'è mai stato nulla di simile".