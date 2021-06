Trump chiude il suo blog dopo un mese: "Non riapro"

Il blog dell'ex presidente Donald Trump è stato chiuso. È Jason Miller, l'assistente di Trump ad annunciarlo. Il blog "From the Desk of Donald Trump", lanciato 30 giorni fa, era stato creato per comunicare con i sostenitori, dopo l'esclusione da Twitter e Facebook, a seguito dell'assalto al Campidoglio del 6 gennaio scorso. Le interazioni con i post sul blog di Trump sono diminuite in modo significativo nelle settimane successive al lancio.

Interazioni sui social in picchiata

Nel primo giorno le interazioni sui social sono state 159.000 ma già il giorno successivo sono scese a 30.000 e non hanno superato le 15.000 interazioni al giorno. "Era solo ausiliario per gli sforzi più ampi che abbiamo e su cui stiamo lavorando", ha detto Miller per giustificare la chiusura definitiva. Ma i progetti per il futuro dell'ex presidente e del suo entourage restano ignoti.