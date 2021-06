Wu’er Kaixi a Sky TG24: “Ai tempi di Tienanmen abbiamo fatto bene”

Nel giorno dell’anniversario del massacro nella piazza di Pechino avvenuto nel 1989, l’allora leader studentesco uiguro spiega di aver cercato di costituirsi 4 volte: "Vorrei avere un dialogo col regime, anche in tribunale". Su Hong Kong: “Il mondo libero l’ha persa. Negli ultimi venti, trent’anni vi siete arresi alla Cina, le avete concesso tutto, e oggi tiene le vostre economie in ostaggio”. E denuncia: “Nello Xinjiang milioni di uiguri sono rinchiusi in campi di concentramento”

Wu’er Kaixi spiega poi di aver cercato di costituirsi "dal 2009, ben quattro volte. Io sono il ricercato numero uno del regime, ma pur essendo il più voluto sono anche il meno voluto. Volevo costituirmi per continuare quello che volevamo nel 1989, ovvero un dialogo con il regime. Anche se il dialogo dovesse prendere la forma di un dibattito in tribunale”. Poi, a proposito di chi dice che se si svolgessero elezioni libere e democratiche il PC prenderebbe comunque oltre l’80% dei voti, dice: “Sì, magari la prima volta….Ma allora che le facciano, visto che si sentono così sicuri”.

“La Cina tiene le vostre economie in ostaggio, la sua avidità non ha limiti”

Parlando della situazione di Hong Kong, Wu’er Kaixi osserva: “Era una città che apparteneva al mondo libero. Ora il mondo libero l’ha persa. Forse è giunto il momento di farsi una domanda. Quando saremo in grado di dire no alla Cina, e fermare la sua aggressione?”, Dire di no alla Cina, continua, è difficile, “lo capisco. E sapete perché? Perché negli ultimi venti, trent’anni vi siete arresi alla Cina, le avete concesso tutto, e oggi tiene le vostre economie in ostaggio. E la Cina non si fermerà mai. La sua avidità non ha limiti”.