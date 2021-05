Gaza, decine di attacchi israeliani sulla Striscia nella notte

I raid della notte

Decine di missili sono caduti in diversi luoghi dell’enclave palestinese e i bombardamenti, ripresi dopo una pausa di qualche ora, sono stati particolarmente intensi: secondo fonti palestinesi ci sono stati un centinaio di raid tutti molto concentrati. Al Jazeera ha riferito di 50 raid aerei israeliani in appena 30 minuti. Secondo fonti arabe, i raid israeliani hanno preso di mira il quartier generale del governo, tra cui il compound Ansar, che ospita il servizio di sicurezza interna. Bombardamenti "più pesanti, su un'area più ampia e durati più a lungo" rispetto ai raid di ieri, in cui erano stati uccisi 42 palestinesi. Secondo il corrispondente di Al Jazeera, c'è stata a malapena "un'ora di pace" i droni israeliani "volavano sopra la testa, controllando i cieli". Tra gli obiettivi, diverse basi militari e della sicurezza nel territorio palestinese, ma anche alcune aree deserte a est di Gaza City. In città è stato bombardato anche un edificio di quattro piani, ma i primi rapporti indicano che l'edificio era stato evacuato prima dell'attacco. Al momento non vi sono notizie di vittime. Intanto le organizzazioni per la Palestina hanno lanciato una iniziativa globale per dedicare la giornata di martedì a manifestazioni di solidarietà in tutto il mondo.