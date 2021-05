Israele-Gaza, bimba palestinese: "Vorrei aiutare, ma ho solo 10 anni"

La piccola dopo un bombardamento israeliano che ha distrutto la casa dei vicini, uccidendo 8 bambini e due donne: "Mi sono fatta male, ma non è così grave. Vorrei essere un dottore, ma non posso. Non riesco a fare nulla per loro"

Indica le macerie alle sue spalle, piange. Lei è salva, ma i suoi vicini no. C’è tutta la disperazione dei civili negli occhi e nelle parole di una bambina palestinese di 10 anni in un video pubblicato su Twitter da Middle East Eye, testata con sede a Londra, che sta seguendo il conflitto tra Israele e Gaza. La piccola è stata sentita dopo che un bombardamento israeliano ha distrutto la casa dei vicini, uccidendo otto bambini e due donne. “Vorrei essere un dottore - dice - per aiutare la mia gente. Ma non posso. Sono soltanto una bambina. Non so davvero cosa fare. Mi sono fatta male, ma non è così grave. Non riesco a fare nulla per loro. Ho solo 10 anni. Ho soltanto 10 anni”.